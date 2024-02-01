İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3762
  • EURO
    32,8954
  • ALTIN
    1992.43
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli çocuklar okula gitmekten korkuyor! UNICEF İsrail terörüne işaret etti
Dünya

Filistinli çocuklar okula gitmekten korkuyor! UNICEF İsrail terörüne işaret etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki yetkilisi Jonathan Crickx, Gazze Şeridi'ne İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da çocukların okula gitmeye korktuğunu belirtti.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 02:28 - Güncelleme:
Filistinli çocuklar okula gitmekten korkuyor! UNICEF İsrail terörüne işaret etti
ABONE OL

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Crickx, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in sık sık baskın ve saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'da 99 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Crickx, Batı Şeria'da İsrail güçlerince 7 Ekim'den bu yana öldürülen çocuk sayısının 2022 yılı boyunca aynı bölgede öldürülen çocuk sayısının iki katından daha yüksek olduğunun altını çizdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da eğitim sistemindeki genel durumun "çok endişe verici" olduğunu kaydeden Crickx, "Çocukların okula gidebilmesi için gerçekten gerekli olan şey uzun süreli bir ateşkes." açıklamasında bulundu.

Ayrıca 600 çocuğun işgal altındaki Batı Şeria'da yaralandığını bildiren Crickx, "Özellikle Cenin ve Nablus'ta pek çok çocuk okula gitmeye korkuyor." dedi.

Crickx, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze'deyse yaklaşık 625 bin öğrencinin eğitiminin yarıda kaldığı ve 300'den fazla okul binasının hasar gördüğü yahut yerinden edilmiş Gazzeliler tarafından sığınak olarak kullanıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.