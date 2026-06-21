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Dünya

Filistinli çocuklara cinsel şiddet belgelendi: Siyonist temsilci BM'de rezalet çıkardı

BM Genel Kurulu'nda, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlenen uluslararası anma günü etkinliği, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yüzüne vurulmasıyla büyük bir gerilime sahne oldu. BM yetkilisi Pramila Patten tarafından hazırlanan ve İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik cinsel şiddet suçlarını açıkça belgeleyen rapor, Siyonistlerde paniğe yol açtı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Filistinli çocuklara cinsel şiddet belgelendi: Siyonist temsilci BM'de rezalet çıkardı
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BM Genel Kurulu'nda gerçekleşen ve çatışma sırasında cinsel şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası anma günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Danon ile Frazier arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Konuşmalar devam ederken İsrailli temsilci Danon ile BM yetkilisi Frazier arasında karşılıklı atışma başladı.

BM yetkilisi Pramila Patten'ın hazırladığı ve İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik cinsel şiddet suçlarını belgeleyen rapora atıf yapan İsrailli temsilci, raporla ilgili hem BM'yi hem de Patten'ı suçladı.

Patten'ın istifasını talep eden ve bu esnada sesini yükselten Danon'a tepki, BM'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier'den geldi.

Frazier, Danon'un olayı kişiselleştirerek Patten'ı kişisel olarak hedef aldığını ve bunun yapılamayacağını kaydederken, İsrailli temsilci sesini daha da yükselterek, "Hayır, sen sus! Çünkü şu anda ben konuşuyorum. Utanmalısın. Sen de bu takıntının bir parçasısın." dedi.

Bunun üzerine Frazier ise Danon'un utanması gerektiğini kaydederek, "Bu, kişisel bir mesele olmamalı. Burada usul hakkında bir vurguda bulunuyorum." diye konuştu.

İkili arasındaki sözlü atışma bir süre daha devam ederken daha sonra oturum başkanı araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

Frazier kısa süre önce Filistinli çocuklara karşı işledikleri ağır ihlaller nedeniyle İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini kara listeye alan bir rapor yayımlamıştı.

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