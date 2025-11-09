İSTANBUL 23°C / 14°C
Dünya

Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayınlamıştı... İsrailli Başsavcı için intihar açıklaması

İsrail'de Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

9 Kasım 2025 Pazar 23:02
Filistinli esire tecavüz görüntülerini yayınlamıştı... İsrailli Başsavcı için intihar açıklaması
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na sabah 06.50'de gelen ihbarla Yerushalmi'nin evine sağlık görevlilerinin gönderildiği bildirildi.

Haberde, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yerushalmi'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, aşırı dozda ilaç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

Soykırımcı İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'ye 10 günlük ev hapsi verilmişti.

Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu denize attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.

Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'nde, soykırımcı askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

