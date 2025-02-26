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Dünya

Filistinli esirlerin serbest bırakılması! Hamas: Anlaşmaya vardık

Hamas, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi sorununun çözümü konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 07:32 - Güncelleme:
Filistinli esirlerin serbest bırakılması! Hamas: Anlaşmaya vardık
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin Kahire ziyaretini tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, heyetin Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması ile müzakerelerin ikinci aşamasına ilişkin öngörüleri ele aldığı aktarıldı.

Hamas'ın açıklamasında, heyetin, ateşkes ve esir takası anlaşmasının şartlarına ve tüm aşamalarına tam ve kesin olarak uyulmasının gerekliliği konusundaki net tutumunu vurguladığı ifade edildi.

Son grupta serbest bırakılması gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesi sorununu çözmek için anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, anlaşmaya göre, "İlk aşamada teslim edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin naaşlarının teslim edilmesi ile Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması işleminin eş zamanlı yapılacağı" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının geciktirilmesinden kaynaklanan krizi çözmek için Hamas ile mutabakata varıldığını söyledi.

Yetkili, Hamas ile varılan mutabakatın, ilk aşamada geri kalan 4 İsrailli esirin cenazelerinin törensiz teslim edilmesini, Filistinli esirlerin ise kademeli olarak serbest bırakılmasını öngördüğünü ileri sürdü.

Hamas açıklamasında İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimine ilişkin bir tarih belirtmezken, İsrailli yetkili teslim işleminin 26 Şubat Çarşamba akşamı yapılacağını söyledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:30 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi için bugün bölgeye yapması planlanan ziyaretini ertelediği bildirildi

07:40 Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait vakıf mülkü olduğunu bildirdi

07:49 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi müzakereleri kapsamında hafta sonu bölgeye gidebileceğini bildirdi.

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