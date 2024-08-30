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Dünya

Filistinli fenomen Medo, katil İsrail'in saldırısında şehit oldu

Gazze'de çadırda ve çatışmalarla geçen günlük hayatını sosyal medyada paylaşan Filistinli sosyal medya içerik üreticisi 19 yaşındaki Muhammed ‘Medo' Halimi, İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada Halimi anısına binlerce mesaj paylaşıldı.

DHA30 Ağustos 2024 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Filistinli fenomen Medo, katil İsrail'in saldırısında şehit oldu
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Gazze'de çadırda kalan ve günlük hayatını paylaşan içerik üreticisi Medo Halimi İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıdan yara alarak kurtulan Medo'nun ölüm haberini paylaşan birlikte videolar çektiği arkadaşı Talal Murad, Medo'nun anısına paylaştığı mesajında, "En yakın arkadaşım Medo Halimy kollarımda öldü. Her şeyi birlikte yaptık, güldük, ağladık, saatlerce durmadan yürüdük, birlikte bir iş yürüttük ama ne yazık ki birlikte ölmedik" dedi. Medo'nun takipçileri anısına sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı. Medo ve Talal Haziran ayında bir medya kuruluşuna verdikleri röportajda, "Ne olursa olsun, hangi koşullar altında olursa olsun hayatta kalacağız ve yaşayacağız. Yenilemeyiz. Biz çok güçlü insanlarız ve ne olursa olsun yaşayacağız" ifadelerini kullanmışlardı.

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