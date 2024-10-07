Filistinli Gazeteci Alhelou dünyaya Filistin dersi verdi: Orası özgür değilse kimse özgür değildir

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te katıldığı etkinlik kapsamında İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma yönelik açıklamalarda bulunan Alhelou, "Filistinli gazeteciler sessizlerin sesidir." dedi.

Alhelou, Batı medyasının genellikle İsrail yanlısı ve tek taraflı olduğunu ve bu yüzden Filistinlilere ilişkin gelişmeleri ele almanın kendileri için çok şey ifade ettiğini, Gazze'deki soykırımın 1 yıl önce başlamadığını, 76 yıldır zulme maruz kaldıklarını belirtti.

Yaşananları dünyaya duyurmaya çalışmanın kendileri için ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Alhelou, "Çok sayıda meslektaşımızı kaybettik. İsrail, Filistinlilerin söylemlerini sansürlemeye, kısıtlamalar getirmeye ve medyaya yayın yasağı uygulamaya çalıştı, bu nedenle Gazze'ye yabancı gazetecilerin girişini engelledi." diye konuştu.

Alhelou, İsrail'in Gazze'yi dünyanın en büyük toplama ve her türlü katliamı gerçekleştirdiği imha kampına dönüştürdüğünü kaydederek, Üsküp'te insanların Gazze'deki Filistinlilerin acılarını önemsediğini gördüğünü aktardı.

"GAZZE'Yİ YIKILMADAN ÖNCE GÖRDÜĞÜM İÇİN ŞANSLIYIM"

Meselenin siyasi değil tamamen insani olduğuna dikkati çeken Alhelou, İsrail'in Filistinli Hristiyanları da öldürdüğünü, kilise, cami, üniversite, fırın ve hastaneleri yerle bir ettiğini anlattı.

Gazze'de doğduğunu ve doğduğu toprakları üzüntü içinde terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Alhelou, "Birleşmiş Milletler (BM) okullarında eğitim gördüm. Sevdiklerimi, kız kardeşimi, yeğenlerimi, kuzenlerimi kaybettim. Tamamen yıkım. Gazze'nin güzelliklerini haberleştiren son gazeteciydim. Sembolik yapılar, turistik yerler ve tarihi yerler vardı. Ne yazık ki sonsuza dek yıkılan Gazze hakkında yaptığım belgesel filmimin sonuna geldim." ifadelerini kullandı.

Alhelou, "Geçtiğimiz aralık ayında bir İsrail F-16 savaş uçağı kız kardeşimin evini bombaladı ve kız kardeşim ile 6 çocuğu öldü ve hala enkaz altındalar. Geçen yaz onları ziyaret ettiğim ve Gazze'yi yıkılmadan önce gördüğüm için şanslıyım." dedi.

İsrail'in sivilleri öldürdüğüne ve saldırılarını meşrulaştırdığına işaret eden Alhelou, şöyle devam etti:

"İsrail esirleri umursamıyor. İsrail Gazze nüfusunu etnik olarak temizlemek istiyor. Gazze'nin demografisini beğenmiyor. Gazze'de 2,5 milyon insan yaşıyor. İsrail, Filistinlilerin kararlılığından rahatsız çünkü biz hiçbir yere gitmiyoruz. İnsanların kendi kaderlerini tayin etme hakkı var ve özgürlük için mücadele ediyorlar. Bu fedakarlıklar boşa gitmemeli. İsrail'in lekelenmiş imajını parlatamayacağından eminiz çünkü sonsuza dek bir soykırımı meşrulaştırmak için yalanlar ve sahtecilik kullanan bir ülke olarak bilinecek."

"TARİH SİZE MERHAMET GÖSTERMEYECEK"

Alhelou, soykırımın yıl dönümü kapsamında dünyaya mesaj iletmek istediğini aktararak, "Mesajım şu ki; bizi acınacak şekilde hayal kırıklığına uğrattığınız. Soykırımı durdurabileceğinizi, İsrail'e ateşkes sağlanması için baskı uygulayabileceğinizi biliyoruz ancak iki yüzlüsünüz, çifte standartlarınız var." diye konuştu.

İsrail'in kendini mağdur olarak göstermeye çalıştığını kaydeden Alhelou, "Biz mağduruz. Gün be gün katledilişimizi izliyorsunuz ancak tarih size merhamet göstermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alhelou, Filistin'e destek protestolarına devam eden dünya milletlerine saygı ve hürmetlerini ileterek, "Filistin halkının özgürlüğü olmadan dünyanın özgürlüğü eksiktir." dedi.