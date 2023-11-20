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Dünya

Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yardım çağrısı

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'deki gazeteciler için yardım çağrısında bulundu. IFJ'den yapılan yazılı açıklamada, federasyona bağlı Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın yardım çağrısına yer verildi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yardım çağrısı
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Açıklamaya göre, sendikanın başkanı Nasser Abu Baker, "Gazze'deki çoğu evini kaybetmiş, birçoğu ailesini kaybetmiş meslektaşlarımızın Gazze halkının gece gündüz yaşadığı zulmü haberleştirmeye devam etmeleri için dayanışmanıza ve yardımınıza ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Baker, 7 Ekim'den bu yana 35 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini anımsattı.

IFJ'nin "Uluslararası Güvenlik Fonu" adını verdiği hesaba katkıda bulunulması çağrısı yapan Baker, çadır ve uyku ekipmanının öncelikli ihtiyaçlar olduğunu vurguladı.

Açıklamada bağlı kuruluşlar aracılığıyla çalışan IFJ'nin gazetecilere yardım sağlayan tek uluslararası kuruluş olduğu belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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