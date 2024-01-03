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Dünya

Filistinli gruplardan Araplara çağrı! İsrail'in Beyrut suikastine ''kararlı'' tepki istendi

Filistinli gruplar, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerine düzenlediği suikasta tepki olarak 'genel ulusal yas ve kapsamlı grev' ilan ederek, Arap ülkelerine ve halklarına 'kararlı ve acil bir duruş' sergilemeleri çağrısında bulundu.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 03:32 - Güncelleme:
Filistinli gruplardan Araplara çağrı! İsrail'in Beyrut suikastine ''kararlı'' tepki istendi
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Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyrut'ta Hamaslı yöneticileri öldürmesi şiddetle kınandı.

Genel ulusal yas ve kapsamlı grev kararı alındığı belirtilen açıklamada, direnişin devam ettiği vurgulandı.

Beyrut'ta düzenlenen suikastın sadece Lübnan ve Filistin'e değil, tüm Arap ve İslam ümmetine yönelik bir saldırı olduğu, bunun da Arap ülkeleri ve halklarının kararlı ve acil bir duruş sergilemesini gerektirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arap ve İslam ümmetimizin kitlelerini ve başta Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki iç kesimler olmak üzere her yerdeki halk kitlelerimizi İsrail'in ayakları altındaki toprağı ateşe vermeye çağırıyoruz."

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda Salih el-Aruri'nin aralarında bulunduğu 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

  • Beyrut saldırısı
  • Ulusal yas
  • Filistin teşebbüsü

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