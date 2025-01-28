Filistinli isimden dikkat çeken açıklama: Trump'ın değil, Türkiye'nin ne söylediği önemli

İşgalci İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dışı bir soykırıma imza attı. Gazze'den A Haber yayınına bağlanan akvitist Dr. Enver Atallah, İsrail soykırımının gölgesinde bölgede yaşananlara dair konuştu.

Atallah'ın açıklamaları şöyle:

Gazze'de durum çok zordu. Biz bu soykırımı anbean yaşadık. 471 gün saniye sayarak geçirdik günleri. Üzerimize yüz bin tondan fazla bomba düştü. Ortalama kadar kişi başı yaklaşık 40 kg bomba atıldı.

Gazze'nin yüzde 90'ı tamamı yıkıldı. İsrail Gazze'yi haritadan silmek istiyor. Ancak hamdolsun inancımız yüksek. Moralimiz yerinde. Gazze'yi teslim etmedik. İslam ümmeti İsrail'i mağlup etti. Ben Gazze Şeridi'nden çıkmadım. Bazı günlerde sokakta yattık. Yatak yok, gıda yok, ilaç yok. Ben hanımım ve kızımı kaybettim. Diğer kızımda yaralandı. Ben 6 aydır elektrik görmedim. Atallah ailesi olarak en az 320 şehit verdik. Halkın yüzde 5'i ya şehit olmuştur ya yaralanmıştır.

Geçen sene Ramazan'dan önce büyük bir açlık oldu. İhtiyacımızın yüzde 10'undan daha az yiyorduk. Yaklaşık 20 kg verdim. Çocuklar açlıktan çok olumsuz etkilendiler. Önümüzdeki yıllarda bunların sonuçlarını da göreceğiz. Çocuklar iyi şekilde beslenemedi. Açlıktan, soğuktan ölenler oldu. Ne olursa olsun yine de hak sahibi olduğumuz için vatanımıza ve halkımıza hizmet verdik.

"TÜRKİYE'NİN İLERİ BİR YAKLAŞIMI VARDI"

Türkiye, Katar ve bazı ülkeler daha ileride bir yaklaşımı vardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve adamları hakkında konuşurken mahcup oluyoruz. Maalesef bizim yanımızda durmadılar. İsrail ile iş birliği yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Tabii ki Abbas TBMM'de konuşma yaptı "Gazze'ye gideceğim" dedi. Biz ona güvenmiyoruz. Gazze halkının yüzde 90'ı ona inanmıyor. Propaganda yapıyor, Gazze'ye gelmeyecek. Direniş olmasaydı bugün böyle bir ateşkes olmayacaktı. Halk çok sabır edip direnişe destek verdi.

"TRUMP'IN NE SÖYLEDİĞİ ÖNEMLİ DEĞİL, TÜRKİYE NE DİYECEK ÖNEMLİ OLAN O"

Donald Trump'ın ne söylediği bizim için önemli değil. Türkiye, Mısır, Ürdün, Katar, Arap ve İslam ülkeleri ne diyecek bizim için önemli olan o.

Biz kendi vatanımızda ya özgür olarak yaşayacağız ya da şehit olacağız. Gazzeliler bugün Han Yunus'tan Gazze'ye döndüler. 65-70 yaşlarında bir hanım yürüyerek Gazze'ye geldi. Biz Gazze'yi çok seviyoruz ve buradan çıkmayacağız. Biz vatanımızı seviyoruz.

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