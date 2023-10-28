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Dünya

Filistinli model Bella Hadid: Ölüm tehditleri alıyorum ama artık sessiz kalmayacağım

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Filistin asıllı ünlü manken Bella Hadid telefon numarasının sızdırıldığını ifade ederek, 'Ölüm tehditleri alıyorum, ailem tehlikede. Ancak tehditlerden korkmuyorum. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil.' diye konuştu.

28 Ekim 2023 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
Filistinli model Bella Hadid: Ölüm tehditleri alıyorum ama artık sessiz kalmayacağım
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Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

60.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından uzun bir açıklama paylaşan Hadid, uzun süredir sessiz kaldığı için özür diledi.

Bella Hadid açıklamasına "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek başladı.

'ARTIK SESSİZ KALMAYACAĞIM'

Telefon numarasının sızdırıldığını bu nedenle ölüm tehditleri aldığını şu sözlerle duyurdu:

"Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

'YAS TUTUYORUM'

"Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullanan Hadid, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

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