İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7997
  • EURO
    37,3898
  • ALTIN
    3187.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistinli mühendisler, İsrail'in bıraktığı patlayıcıları temizliyor
Dünya

Filistinli mühendisler, İsrail'in bıraktığı patlayıcıları temizliyor

Filistinli mühendisler, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde bıraktıkları tehlikeli patlayıcıları temizlemeye başladı.

IHA30 Ocak 2025 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Filistinli mühendisler, İsrail'in bıraktığı patlayıcıları temizliyor
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail'in, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilmesiyle en az 500 bin Filistinli aylar sonra Gazze'nin kuzeyine döndü. Evlerinin enkazı ile karşılaşan siviller, döndükleri bölgelerde evlerinin enkazı üzerine kurdukları çadırlarla hayata tutunmaya çalışırken Filistinli mühendisler de İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde bıraktıkları tehlikeli patlayıcıları temizlemeye başladı. Filistin İçişleri Bakanlığında görevli Ali al-Nadi, mühendislerin yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Kalıntılar arasında patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcılar bulunuyor. Bunlar başta çocuklar ve çiftçiler olmak üzere siviller için doğrudan tehdit oluşturuyor. Uzman ekipler patlamamış mühimmatın yerini tespit etmek ve güvenli bir şekilde çıkarmak için 24 saat çalışıyor" dedi.

İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİN İÇİNE SAKLANAN PATLAYICILAR

Bölge halkı, patlayıcıların insani yardım malzemelerinin içine yerleştirildiğini ve böylece patlayıcı olduklarının anlaşılmadığını söyledi. İnsan hakları örgütleri de İsrail ordusunun çekildiği noktalarda bıraktığı patlayıcıların neden olduğu risklerin devam ettiğini bildirerek, uluslararası topluma sivillerin güvenliğinin ve patlayıcıların temizlenmesi için destek sağlanması çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.