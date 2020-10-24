Filistinli tutuklu Ahres'in ailesi de açlık grevine başladı

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:57 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 20:57

Ahres'in kızı Tezkir yaptığı açıklamada, aile fertlerinin babalarına destek olmak için açlık grevine başladığını belirtti.

Tezkir Ahres, aile üyeleri ile kendilerine destek verenlerin, babasının hastanedeki odasının önünde toplandığını ancak içeriye girmelerine izin verilmediğini ve sağlık durumuyla ilgili bilgi alamadıklarını kaydetti.

İsrail Cezaevi İdaresi görevlilerinin dün babasına acımasız şekilde saldırdığını aktaran Ahres, "Babamın sesini duymuyoruz. Ona bir şey olmasından korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahres'in eşi Tağrid el-Ahres de 7 Ekim'de herhangi bir yargılama yapılmaksızın tutukluluğu devam ettirilen eşiyle dayanışma için süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

"Açlık grevindeki Filistinli tutuklu "Mahir el-Ahres"

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinde 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün yaptığı açıklamada, açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Ahres'in sağlık durumunun "kritik" olduğunu bildirmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.