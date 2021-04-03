Filistinli uzmanlara göre farklı listelerle bölünen Fetih için seçimlerin ertelenmesi doğru bir seçenek değil

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:09

Filistin'de milletvekili seçimlerine ilişkin aday başvuru süreci iktidar partisi konumundaki Fetih Hareketi için gerçek bir sınav oldu. Hareketin resmi listesinin yanı sıra partiyle ilişkili önemli isimlerin başkanlık ettiği başka listeler de seçimler için başvuruda bulundu.

Fetih Hareketinden ayrı listelerin başında hareketten ihraç edilen eski Bakan Nasır el-Kudva ile 19 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Merkez Konsey Üyesi Mervan el-Bergusi'nin ortak listesi geliyor. Kudva'nın başkanlığını yaptığı listede Mervan el-Bergusi'nin bizzat kendisi bulunmasa da eşi ve bazı yardımcıları yer alıyor.

Yine Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın ve hareketin bazı mensuplarının ön safta yer aldığı birkaç liste daha dikkati çekiyor.

Filistinli analistler ve siyasiler Fetih Hareketindeki bölünmeleri ve seçimlerin ertelenme ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

- Fetih seçimler öncesi üçe bölündü

Ramallah'taki Yabus Siyasi Araştırmalar Merkez Müdürü Süleyman Beşarat, Fetih Hareketinin seçimler öncesi genel olarak üçe bölündüğünü söyledi.



Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın karşısında eski Bakan Nasır el-Kudva ile Mervan el-Bergusi'nin yanı sıra Muhammed Dahlan'ın ayrı liste çıkardığını hatırlatan Beşarat, "Ayrıca bağımsızların bazı listelerde bireysel veya düzensiz katılımları da bulunuyor." dedi.

Bu durumun Fetih'in Yasama Konseyinde karar sahibi olmasını sağlayacak sandalye sayısı elde etmesini etkileyeceğini öngören Beşarat, "Fetih'in dağınık listeleri, ideolojik ilkeler açısından aynı tabanı hedefliyor. Bu listeler, rakipleri olan listelere muhalif olanların dahi oylarını elde edemez. Çünkü bağımsız listeler, ana akımlarla ideolojik ve politik açıdan farklılık gösterenlerin oylarını çekmek için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Fetih'in bölünerek kaybettiğini düşünen Beşarat, "Fetih Hareketi seçimlerin ardından yeniden birleşebilir ve kendisinden ayrılan tüm listelerin yanı sıra ideolojik olarak aynı safta yer alan bağımsız listelerin yer aldığı bir blok oluşturabilir." diye konuştu.

Beşarat, seçim listelerinin çokluğunun Filistin siyaset sahnesinin yeniden inşa edilmesine, Fetih ile Hamas arasındaki kutuplaşmanın sona ermesine ve başka bazı grupların siyasete girmesine zemin hazırlayacağını dile getirdi.

- "Bölünmeler yeni bir durum değil"

Araştırmacı ve akademisyen Ömer Rahhal ise, "Fetih içindeki bölünmeler garip veya yeni bir durum değil. Genellikle yaşanan büyük ve hayati durumlara, hareket içinde bölünmeler eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Bunun "nüfuza, kişisel ve bölgesel ilişkilere dayanan kişi ve aday seçme mekanizması" ile alakalı olduğuna işaret eden Rahhal, "Bu mekanizma, Fetih kadrolarını hareketin etkisinden uzak şekilde belirleyici roller oynama yeteneklerini göstermek için yeni ve farklı şemsiyeler altında toplanmaya teşvik etti." diye konuştu.

Bu durumun hareketin yaklaşan seçimlerde karar alma yeteneğini kaybetmesine ve gücünün dağılmasına yol açacağını da göz ardı etmeyen Rahhal, Abbas'ın "hareketin bütünlüğünü korumak ve kaybetmemesini sağlamak için" seçimleri erteleme olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Rahhal, böyle bir kararın sokakta ve diğer seçim listelerinde ağır yankıları olacağını ve Filistin iç barışını da etkileyeceğini vurguladı.

- "Seçimleri ertelemek daha iyi bir durum yaratmayacak"

Birzeit Üniversitesinden Siyaset Bilimi Profesörü Basim ez-Zubeyd ise Fetih Hareketinin başa çıkamadığı eski durumların bedelini ödediği görüşünde.

Hareketin iktidar ile halkın kurtuluşu için yapması gerekenler, vatan mücadelesi ile partisel kazanımlar gibi gelgitler sonucu birçok bölünme ve sorun yaşadığına dikkati çeken Zubeyd, "Fetih içindeki çeşitli kanatlar ve akımların uzlaşısı zorlaştı." dedi.

Anlaşmazlığın bir kısmının pozisyonlar ve ayrıcalıklar etrafında döndüğünü, bir diğer kısmının ise Fetih'in ruhu ve devrimci bir hareket olarak varlığının nasıl olması gerektiğiyle ilgili olduğunu kaydeden Zubeyd, "Tüm bu çatışmalar ve dönüşümler artık su yüzüne çıktı ve daha karmaşık hale geldi. Hareketin durumundan rahatsız olan yeni bir nesil ve büyük bir kesim var." ifadelerini kullandı.

"Fetih Hareketi'nin dağılmasını önlemek adına seçimleri ertelemek daha iyi bir durum yaratmayacak." diyen Zubeyd, hareketin hata ve kusurlarını düzeltmesi gerektiğini vurguladı.

- "Diğer listeler Fetih'i değil şahısları temsil ediyor"

Fetih Hareketi Ramallah Sekreteri Muvaffak Sahvil ise hareketin resmi listesinin oluşumuna eşlik eden bölünmelere rağmen seçimlere "birleşik listeyle" gireceklerini belirtti.

Milletvekili seçimlerinde yarışacak Fetih listesinin, hareketin bütün kentlerdeki mensuplarını temsil edeceğini söyleyen Sahvil, "Diğer listeler Fetih'i değil şahısları temsil ediyor. Hareketin resmi listesi dışında bir listede kim varsa, bundan o sorumlu." diye konuştu.

