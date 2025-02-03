Filistinlileri Tevrat'tan alıntı yaparak tehdit etti

İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tevrat'tan bir metne atıf yaparak Filistinlileri tehdit etti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığının düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi.

Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim." ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti.

Savaşın henüz bitmediğini öne süren Zamir, "Önümüzde hala zorluklar var." dedi.

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sıkça atıflar yapmıştı.

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

04:04 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi.

Hamas, serbest bırakılan Filistinli esirlerin ifadelerinin, bu kişilerin serbest bırakılmadan önceki günlerde ve hatta son anlarına kadar kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığını ortaya koyduğunu belirtti.

01:53 İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tevrat'tan bir metne atıf yaparak Filistinlileri tehdit etti. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığının düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi. Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim." ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti.

00:01 Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Gazze'ye destek protestosu düzenlendi.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.