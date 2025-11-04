Filistinlileri yok etme çağrılarıyla tanınan İsrailli Bakan Eliyahu'dan skandal çağrı

Aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi milletvekili Eliyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinli bir esire tecavüz olayının videosunu yayımlayan Kanal 12 muhabiri Guy Peleg'i tehdit ederek, "Hapishanede tamamen güvende olacak." ifadesini kullandı.

Filistinlileri yok etme çağrılarıyla tanınan Eliyahu, daha önce de Gazze'ye nükleer bomba atılması çağrısında bulunmuştu.

Times of Israel'in haberinde, İsrail'deki sağcı çevrelerin Peleg'e yönelik sert eleştirilerinin son günlerde artarak devam ettiği belirtildi.

Aşırı sağ eğilimleriyle bilinen Beitar Jerusalem futbol kulübü taraftarlarının, dün gece stada astıkları pankartta, Filistinli esire yönelik tecavüz olayını ortaya çıkaran eski Başsavcı Yifat Tomer-Yeruşalmi'nin Hamas üniformasıyla gösterildiği bir fotoğrafa ve söz konusu görüntüleri yayımlayan Peleg'in tutuklanması çağrısına yer verildiği aktarıldı.

SDE TEİMAN'DAKİ CİNSEL İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANMIŞTI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçen yıl İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli bir esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.

Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hâlâ herhangi bir ceza açıklanmazken, olayı ortaya çıkaran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi ise gözaltına alındı.