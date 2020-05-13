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Dünya

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 'Nekbe' (Büyük Felaket), tam 72 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. Filistinlilerin nüfusu, topraklarından zorunlu göçe tabi tutuldukları 1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana 9 kat arttı.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:52
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Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Nekbe'nin 72. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Nekbe sırasında Filistinlilerin nüfusunun 1 milyon 400 bin civarında olduğunu ve yaklaşık 800 bin Filistinlinin topraklarından zorla çıkartıldığını hatırlattı.

Dünya genelindeki Filistinlilerin nüfusunun 2019 sonu itibarıyla Nekbe'den bu yana yaklaşık 9 kat artarak 13 milyon 400 bine çıktığı belirtilen açıklamada, bu nüfusun yarısından fazlasının işgal altındaki Batı Şeria, abluka altındaki Gazze ve İsrail içinde tarihi Filistin topraklarında yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, topraklarından sürülerek mülteci durumuna düşen Filistinlilerin yüzde 28,4'ünün Birleşmiş Milletler Filistin Mülteciler Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı 58 kampta yaşadığı, bu kampların 10'unun Ürdün'de, 9'unun Suriye'de, 12'sinin Lübnan'da, 19'unun Batı Şeria'da ve 8'inin Gazze'de bulunduğu ifade edildi.

UNRWA verilerine göre, Filistinli mültecilerin sayısı 2019'da 5,6 milyona ulaşmıştı.

Ancak bu veriler 1949 sonrası ve 1967 savaşı sebebiyle yerlerinden edilenleri kapsamadığı için gerçek mülteci sayısının bu rakamın daha üstünde olduğu tahmin ediliyor.

- 1948'DEN BERİ DİNMEYEN ACI: NEKBE

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

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