İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Batı Şeria'da "idari gözaltında tutulan" İsraillilerin serbest bırakılması kararı aldı.

Katz, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını göz önünde bulundurarak işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması şüphesiyle "idari gözaltında tutulan" İsraillilerin serbest bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini "güçlendirmeye ve teşvik etmeye yönelik açık bir mesaj vermek" istediğini ifade etti.



- ŞİN-BET: KARAR, BİZİMLE İSTİŞARE EDİLMEDEN ALINDI

Öte yandan Batı Şeria'daki toprakları gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere şiddetini takip eden İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Katz'ın "güvenlik açısından sonuçlar doğuracak idari tutuklu İsraillilerin serbest bırakılması kararını Şin-Bet'e danışmadan aldığını" duyurdu.



İsrail Savunma Bakanı Katz, kasım ayında yaptığı açıklamada, sık sık Batı Şeria'nın belde ve köylerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen İsraillilerin, yargılama olmadan gözaltına alınması veya alıkonulmasını durduracaklarını söylemişti.



- BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN İSRAİLLİLER, BELDE VE KÖYLERE SALDIRIYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerde yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki toprak gasbı ve buraya İsraillilerin yerleştirilmesi yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırp işgal altında yaşayan Filistinlilerin canları, evleri ve mülklerini hedef alıyor ve Filistinlilerin işgal altındaki yaşamını daha da zor hale getiriyor.