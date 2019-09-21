Film sahnesi değil: Mavi kanlı kız!
Hastaneye giden 25 yaşındaki bir genç kızın kanının maviye dönmesi doktorları şaşkına çevirdi.
- STAR
ABD’NİN Rhode Island eyaletindeki Providence şehrinde, halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden 25 yaşındaki bir genç kızın kanının maviye dönmesi doktorları şaşırttı. Doktorlar, kanın maviye dönme nedenini, diş ağrısı için kullandığı bir ilaçtan kaynaklandığını belirtti.
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