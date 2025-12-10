İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Film sahnesi gibi kaza! Seyir halindeki araca uçak çarptı

Florida eyaletinde Beechcraft 55 tipi uçak, acil iniş yaparken seyir halindeki bir araca çarptı. 57 yaşındaki kadın sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 11:08
Film sahnesi gibi kaza! Seyir halindeki araca uçak çarptı
ABD'nin Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir halindeki bir araca çarparken, olayda 57 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir halindeki bir araca çarptı. Interstate 95 Otoyolunda pazartesi günü yerel saatle 17.45'te yaşanan kazada, 57 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralanırken, uçaktaki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Uçağın ön kısmı, Toyota marka aracın ise arka ve yan kısımları çarpışmadan dolayı ciddi hasar gördü.

Olay yerine müdahale eden ekipler, kaza alanını temizlemeye çalışmaları sırasında otoyolun birden fazla şeridini her iki yönde de kapattı. Yetkililer, pilotun acil iniş yaptığını aktarırken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

