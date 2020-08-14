Film sahnesini aratmayan görüntü! Raylara sıkışan adam son anda kurtarıldı

star.com.tr 14 Ağustos 2020 Cuma 15:38 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:38

Kaliforniya'nın Lodi kentinde yaşanan olaya ait görüntüler, yürekleri ağızlara getirdi.



Çarşamba günü yerel saatle 09:00'da polis aracıyla devriye gezen memur Erika Urrea, tekerlekli sandalyede oturan ve tren raylarının üzerinde duran bir adamı fark etti.

Lodi Polis Departmanı'nın paylaştığı görüntülerde, adamın tekerlekli sandalyesinin raylara sıkıştığını gören Urrea, aracın direksiyonunu kırarak zor durumdaki adama yöneliyor.

Aracından inerek adama doğru koşan Urrea, sıkışan adama doğru hızla gelen Union Pacific treninden saniyeler önce hamlesini yapmayı başardı.

Urrea'nın adamı tutup raylardan dışarıya doğru devirmesinden saniyeler sonra, tren hızla geçiyor.

Memur Urrea son saniyede adamı güvenli bir yere çekmeyi başardı, ancak maalesef hızlı tren adamın bir bacağını keserken diğerini de kırdı. Tekerlekli sandalyesi ise paramparça etti.

Mağdur acilen hastanede tedavi altına alınırken, hastane masraflarının karşılanması ve yeni bir tekerlekli sandalye alması için bir yardım kampanyası başlatıldı.

İnanılmaz anlar Urrea'nın üzerindeki polis kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, birçok insan memur Urrea'yı bir halk kahramanı ilan ederek övdü.

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