İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5431
  • EURO
    19,2707
  • ALTIN
    1054.02
  • BIST100
    4455.53
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filme ilham olmuştu! 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti
Dünya

Filme ilham olmuştu! 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti

Yönetmen Steven Spielberg'in 'Terminal' filmine ilham veren İranlı sığınmacı Mehran Karimi Nasseri, Fransa'da başkent Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yaşamını yitirdi.

AA13 Kasım 2022 Pazar 07:19 - Güncelleme:
Filme ilham olmuştu! 18 yıl yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti
ABONE OL

Fransız basınının bir havalimanı yetkilisine dayandırdığı habere göre, "Sir Alfred" lakabıyla bilinen Nasseri, 1988-2006 yıllarında yaşadığı Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nın 2F terminalinde saat 12.00 sularında doğal sebeplerle öldü.

1945 İran doğumlu Nasseri, annesini bulmak için çıktığı yolda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika'dan geçtikten sonra Fransa'ya gelmiş, Paris'e yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda kalmaya başlamıştı.

Nasseri, 1999'da Fransa'da mülteci statüsü ve oturma izni aldı. 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, akabinde bir yardım kuruluşuna bağlı sığınma evinde, ardından bir otelde yaşadı.

Nasseri'nin birkaç hafta önce yeniden havalimanına geldiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.