Filmi çekilen hava korsanı 34 yıl sonra yakalandı
1985’te Atina’da Amerikan Trans World Airlines (TWA) uçağını kaçıran hava korsanlarından biri olduğu öne sürülen 65 yaşındaki bir kişi Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda gözaltına alındı.
Adı açıklanmayan ve Almanya’nın arananlar listesinde bulunan bu kişinin Perşembe günü adaya uğrayan bir cruise gemisinden indikten sonra gözaltına alındığı bildirildi. TWA uçağı Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen militanlar tarafından kaçırılmıştı. Hizbullah, uçağın kaçırılmasını üstlenmemişti. Hava korsanları Amerikan donanmasında görevli bir dalgıcı öldürmüştü. Almanya’nın bu kişiyi uçak kaçırmanın yanı sıra 1987’de bir kişinin kaçırılmasıyla bağlantılı olarak da aradığı belirtiliyor. Hiz1986 yapımı “The Delta Force” (Zafer Topu) filmi, bu olayı konu alıyor.
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