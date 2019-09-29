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Filmlere konu olacak bebek satışı! Yeni doğan bebekleri 28 bin avroya satmışlar

Yunanistan polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Bulgaristanlı korunmasız hamile kadınları kullanarak yasa dışı evlat edinme ve taşıyıcı annelik üzerinden 500 bin euro kar eden bir çeteyi çökertti.

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12 kişinin göz altına alındığı operasyonda 13 bin avro nakit para, üç araba, cep telefonları, evlat edinmeye dair dokümanlar, taşıyıcı annelik sürecine ait dokümanlar, doğum sertifikaları ve banka evrakları bulundu. Operasyon kapsamında aranan toplam 66 kişi arasında avukat, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor ve özel klinikte çalışan sağlık personeli de bulunuyor. 

Yeni doğan bir bebeğin fiyatı 25-28 bin avro

Europol çetenin yeni doğan bir bebeği evlat edinmek isteyenlere 25 bin ila 28 bin avroya sattığını duyurdu. Yapılan açıklamada 2016 yılından beri faal olduğu anlaşılan çetenin Bulgaristanlı kimsesiz hamile kadınları Yunanistan'ın Selanik şehrine getirip burada gözlem altında tuttuğu belirtildi. Europol, kadınlara özel hastanelerde doğum yaptırıldığını söyledi. Europol, Yunanistan'a getirilen Bulgaristanlı kadınların bazılarına taşıyıcı annelik de yaptırıldığını öne sürdü. Çetenin Bulgaristan, Rusya ve Gürcistan'dan gelen kadınların yumurtasını da sattığı aktarıldı. 

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