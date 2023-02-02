Filmleri aratmayan cinayet: Kendini ölü göstermek için, yabancı benzerini öldürdü

Almanya'nın güneyindeki Ingolstadt kentinde polis park halindeki bir otomobilde kadın cesedi buldu.

Kadının 50'den fazla kez bıçaklandığı tespit edilirken kimliği Irak asıllı bir Alman olan Sharaban K. olarak açıklandı.

Ancak gerçek çok daha başkaydı.

NBC News'e konuşan polis sözcüsü Andreas Aichele'in yaptığı açıklamaya göre, 23 yaşındaki Sharaban K, ailevi sorunlar nedeniyle yeni bir hayata başlamayı planladığını için Instagram'da kendisine çok benzeyen bir kadın bulup öldürdü.

Otopsiden sonra kurbanın komşu eyalet Baden-Württemberg'teki Heilbronn'dan 23 yaşındaki Cezayirli bir güzellik blog yazarı olan Khadidja O. olduğu tespit edildi.

Polisin ortaya çıkardığı bilgilere göre iki kadın da birbirine çok benziyordu. İkisi de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle ağır makyajlarıyla "çarpıcı bir şekilde birbirine benziyordu.

Polis sözcüsü "Suç silahı bulunamadı ama kanıtlar çok güçlü. Kurban 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü. Yüzü tanınmaz bir haldeydi" açıklamasını yaptı.

Olay, yerel medya tarafından "doppelganger (tıpa tıp aynı) cinayeti" olarak adlandırıldı.