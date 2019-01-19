Finans şirketi 900 bin müşterisinin verilerinin çalındığını itiraf etti

Filipinli bir finansal hizmet sağlayıcısı olan Cebuana Lhuillier bugün yaptığı açıklamada, 900 bin müşterinin verilerine izinsiz erişildiğini ve bu durumu soruşturmak için yetkililerin harekete geçtiğini söyledi.

Olay Filipinli araştırmacıların özel anlaşmalı bir firmanın Dış İlişkiler Bakanlığı'nın pasaport veritabanından döküman ve verileri çaldığı iddialarını araştırırken ortaya çıktı.

Havale işlemleri, mikro sigorta ve işletmelere yönelik mikro kredi çözümleri sunan Cebuana Lhuillier, pazarlama için kullanılan bir e-posta sunucusuna izinsiz erişildiği ve içerisinde müşterilerinin doğum günleri, adresleri ve gelir kaynakları gibi bazı bilgilerin bulunduğu dosyaların ele geçirildiğini söyledi.

Cebuana Lhuillier, "Müşterilerimizin sadece çok küçük bir kısmı bu durumdan etkilendi, asıl özel bilgilerin bulunduğu ana sunucu korunuyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca şirket, "Müşterilerimize, kişisel bilgilerini nasıl daha fazla koruyabilecekleri konusunda bilgi verdik." dedi.