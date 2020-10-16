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Dünya

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin AB Liderler Zirvesi'ni terk etti

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'ni, toplantı esnasında temasta bulunduğu bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından terk etti.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 13:38 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 13:38
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Brüksel’de katıldığı AB Liderler Zirvesi sırasında temas ettiği bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu zirveden ayrıldı.

Önlem olarak toplantıdan ayrılan Marin, Finlandiya’ya döndü.

Başbakanlık İletişim Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, Marin’in önlem olarak Finlandiya’ya geri döndüğü, gerekli testlerin yapılacağı ve bu süre zarfında Başbakanlık konutu Kesranta’da karantinada kalacağı kaydedildi.

Öte yandan Sanna Marin’in, toplantıyı terk ederken, İsveçli mevkidaşı Stefan Löfven’den zirvenin geri kalanı için Finlandiya’yı temsil etmesini rica ettiğini duyurdu.

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