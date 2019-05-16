Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor

Espolo Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının 3 gün önce teravih namazı sırasında düzenlendiği ve olay yerinden araçla kaçan bir kişinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganın 2 ev yapımı el bombasını camiye doğru attığı ve meydana gelen patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Başkent Helsinki'de 3 ay önce de bir caminin duvarına İslam'a yönelik nefret söylemi içeren yazılar yazılmıştı.