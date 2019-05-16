Finlandiya camiye el bombası atan saldırganı arıyor
Finlandiya'nın Espolo kentinde Kuzey Afrikalılara ait caminin avlusuna 2 adet ev yapımı el bombası atan kişinin polis tarafından arandığı duyuruldu.
- AA
Espolo Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının 3 gün önce teravih namazı sırasında düzenlendiği ve olay yerinden araçla kaçan bir kişinin arandığı belirtildi.
Açıklamada, saldırganın 2 ev yapımı el bombasını camiye doğru attığı ve meydana gelen patlamada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.
Başkent Helsinki'de 3 ay önce de bir caminin duvarına İslam'a yönelik nefret söylemi içeren yazılar yazılmıştı.
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