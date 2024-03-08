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Dünya

Finlandiya, İsveç'i Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı uyardı

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi (SUPO), NATO'nun resmen 32'inci üyesi olan İsveç'e, Rusya'dan gelebilecek 'tehditlere' karşı uyarıda bulundu.

AA8 Mart 2024 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Finlandiya, İsveç'i Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı uyardı
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SUPO Başkan Vekili Teemu Turunen, İsveçli yayın kuruluşu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

Turunen, "Rus istihbarat servisinin kapasitesini asla hafife almamalısınız. Onlar yetenekli ve biz de buna hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Turunen, İsveç'i Rusya'nın "artan tehditlerine" karşı uyardı.

Turunen, NATO üyeliğinin iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını ifade ederek "Finlandiya artık Rusya tarafından dost olmayan bir ülke olarak görülüyor ve bu da bize karşı önlem alınması anlamına geliyor." dedi.

İsveç, 7 Mart'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi olmuştu.

Rusya ile 1340 kilometre sınırı bulunan Finlandiya ise 4 Nisan 2023'te NATO'ya üye olmuştu.

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