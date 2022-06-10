İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,0712
  • EURO
    17,9754
  • ALTIN
    1007.24
  • BIST100
    2538.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Finlandiya, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi
Dünya

Finlandiya, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi

Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş üzerine, Rusya ile olan sınırına tel örgü çekmeye karar verdi.

AA10 Haziran 2022 Cuma 15:53 - Güncelleme:
ABONE OL

CMS Times'ta yer alan habere göre, Finlandiya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle hibrit tehditlerden korunmak amacıyla Rusya sınırındaki güvenliğin artırılacağı belirtildi.

Moskova'nın göçmenleri siyasi baskı uygulamak için kullanabileceğinden endişe duyan Helsinki, Rusya ile olan 1300 kilometrelik doğu sınırına daha sağlam tel örgülerin inşasını kolaylaştıracak yasal değişiklikler yapmayı planlıyor.

Ülkenin sınırlarında mevcut durumda hayvanların yanlış tarafa geçmesini önlemek için ahşap çitler kullanılıyor.

Tel örgülerin inşasına dair değişikliklerin "mümkün olan en kısa sürede" yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.