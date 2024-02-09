Finlandiya, Rusya ile sınırları için yeni tarih verdi

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım'da olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, söz konusu sınır kapılarını yakın zaman açmayacak. Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Rusya ile kapalı olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı kalacağını duyurarak, hükümetin sınırı kapatmaya son vermesi halinde Rusya'dan daha fazla göçmenin geleceğini gösteren kanıtlara sahip olduğunu belirtti.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen yaptığı açıklamada, "Sınırın Rusya tarafında en az yüzlerce ama muhtemelen binlerce göçmen Finlandiya'ya doğru yolculuklarına devam etmek için fırsat kolluyor" dedi.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya'nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım'da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık bırakmıştı.