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Dünya

Finlandiya, Rusya sınırındaki kontrol noktalarını yeniden açıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırındaki iki kontrol noktasını 14 Aralık'tan itibaren yeniden açacağını bildirdi.

AA12 Aralık 2023 Salı 17:36 - Güncelleme:
Finlandiya, Rusya sınırındaki kontrol noktalarını yeniden açıyor
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Orpo, düzenlediği basın toplantısında, yeniden açılacak iki kontrol noktasının ülkenin güneydoğusundaki Vaalimaa ve Niirala'da yer aldığını kaydetti.

Finlandiya'nın Rusya ile doğu sınırında biri sadece trenlere açık olmak üzere dokuz geçiş noktası bulunuyor. Orpo, 14 Aralık'tan itibaren açılacak iki kontrol noktası dışındakilerin kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen de bu kararın 14 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağını söyledi ve Rusya'nın Fin makamları üzerinde baskı kurmak için göçmen hareketlerini kullandığına dair şüphelerin yeniden ortaya çıkması halinde hükümetin hızla harekete geçeceğini yineledi.

Finlandiya Sınır Muhafızlarına göre doğu sınırı son iki haftadır sakin ve hiçbir sığınmacı Finlandiya geçiş noktalarına yaklaşmadı.

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalardır süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım'da Rusya ile olan tüm sınırını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

  • Finlandiya-Rusya
  • Sınır Kontrol
  • Açılış

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