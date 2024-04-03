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Dünya

Finlandiya, Ukrayna'ya askeri yardım desteğinde bulunacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'ya 23. yardım paketi kapsamında 188 milyon avro değerinde destekte bulunacaklarını duyurdu.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Finlandiya, Ukrayna'ya askeri yardım desteğinde bulunacak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Stubb ile görüştü.

İkili işbirliği konularının ele alındığı görüşmede liderler, Ukrayna ve Finlandiya arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı. Daha sonra taraflar, düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, görüşmede güvenlik konularına odaklandıklarını belirterek, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya sağladığı desteklerinden dolayı Finlandiya'ya teşekkür etti.

Finlandiya'ya, Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğinin süreceğine dair verdiği garantiler için minnettar olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bugün itibarıyla (Finlandiya'dan) 2024 yılı için 400 milyon avroluk askeri yardım almış bulunuyoruz. Bu miktar daha en az 2 yardım paketi sayesinde yıl sonuna kadar önemli ölçüde artacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna için hava savunma sistemlerinin tahsis edilmesi konusunun da ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Stubb da Ukrayna'ya 23. askeri yardım paketini sağlayacaklarını belirterek, "Hükümetin kararı geçen hafta çıktı. 23. paket, 188 milyon avro değerinde ve ağırlıklı olarak askeri yardımdan oluşmaktadır. Yardım paketi, hava savunma sistemlerini ve diğer mühimmatların yanı sıra büyük kalibreli topçu mühimmatlarını içeriyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 milyar avroluk askeri ve 700 bin avroluk insani yardım sağladığını aktaran Stubb, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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