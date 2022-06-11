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Dünya

Finlandiya ve İsveç'te skandal! PKK yandaşları Türkiye aleyhine gösteri yaptı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockhom'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı.

AA11 Haziran 2022 Cumartesi 15:52 - Güncelleme:
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Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.

İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

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