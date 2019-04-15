Finlandiya'da seçimleri Demokratlar kazandı, aşırı sağcılar kıl payı kaybetti

Eski Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, seçim vaatlerini meclise bir türlü kabul ettiremeyince geçtiğimiz ay istifa etmişti. Finlandiya Seçim Kurulu, Pazar günü yapılan seçimlerde katılım oranını yüzde 68,7 olarak açıkladı. Tüm sandıkların sayıldığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti oyların yüzde 17,7’sini alarak birinci oldu. Aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 17,5’ini alarak seçimi ikinci sırada tamamladı. Milli Koalisyon Partisi ise yüzde 17 oy oranıyla üçüncü sıraya gerilerken, eski Başbakan Sipila’nın Merkez Partisi oyların yüzde 13,8’ini alarak dördüncü sıraya geriledi.

Sandalye sayısının 200 olduğu mecliste hükumet kurmak için 101 sandalye elde etmek gerekiyor. Mevcut sonuçlara göre, hükumetin kurulması için partilerin koalisyon yapması gerekiyor.

Başbakan Sipila, söz verdiği sağlık reformunu gerçekleştiremediği için Mart ayının başında istifa etmişti.