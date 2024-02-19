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Dünya

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Stubb'dan Ukrayna itirafı

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve martta göreve başlaması beklenen Alexander Stubb, 'Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı.' değerlendirmesinde bulundu.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Stubb'dan Ukrayna itirafı
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YLE haber ajansına göre Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuştu.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirten Stubb, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.

Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümünden sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Finlandiya'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.

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