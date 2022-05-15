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Dünya

Finlandiya'da ''NATO'ya hayır'' gösterisi

Finlandiya'nın NATO'ya girmesini istemeyen bir grup gösterici, başkent Helsinki'de parlamento binasına yürüdü.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 15:57 - Güncelleme:
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"Rusya, Ukrayna'dan çık" yazılı pankarta müdahale etmek isteyen bir gösterici ise polis tarafından gözaltına alındı. Göstericiler, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin daha büyük çatışmaları beraberinde getireceğini savunuyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin düzenledikleri ortak basın toplantısında, Niinistö ile Dış ve Güvenlik Politikaları Bakanlık Komitesinin, ülkenin NATO üyeliği başvurusunu onayladığını açıklamışlardı. Finlandiya parlamentosunun yarın NATO'ya başvuru kararını onaylaması bekleniyor.

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