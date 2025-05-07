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Dünya

Finlandiya'da savaş uçağı yere çakıldı

Finlandiya Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Rovaniemi kentindeki askeri bir alana düştü, öncesinde pilot kendini güvenli şekilde fırlattı.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 14:05 - Güncelleme:
Finlandiya'da savaş uçağı yere çakıldı
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Finlandiya'nın YLE ajansının haberine göre, Finlandiya Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, "F/A-18 Hornet" tipi bir savaş uçağının, yerel saatle 11.00 sularında Rovaniemi kentindeki havalimanına yakın askeri bir alana düştüğü bildirildi.

Pilotun kendisini güvenli şekilde uçaktan fırlattığı ve ileri tetkikler için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçağın düştüğü yerde herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri intikal ederken, olay yeri çevresi polis tarafından geçici olarak kapatıldı.

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