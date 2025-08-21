İSTANBUL 30°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Dünya

Finlandiya'dan İsrail'e sert tepki: Büyükelçiye ''acil'' kodlu çağrı

Finlandiya, soykırımcı İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 Projesi ile Filistin topraklarını genişletme planları nedeniyle İsrail'in Helsinki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 22:08
Finlandiya'dan İsrail'e sert tepki: Büyükelçiye ''acil'' kodlu çağrı
ABONE OL

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama ve Gazze'yi ele geçirme planlarına ilişkin derin endişelerini dile getirmek için Büyükelçiyi çağırdı." ifadesine yer verildi.

Finlandiya, paylaşımda ayrıca uluslararası hukuka uygun olarak Gazze'ye insani yardımların engellenmeden ulaştırılması çağrısında bulundu.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

