Finlandiya'dan sonra NATO'ya katılım için bir kritik açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Meclisi'nden yapılan açıklamada " İsveç'in NATO üyeliği Kuzey Avrupa'da çatışma riskini azaltacaktır" denildi.

İSVEÇ İÇİN KRİTİK GÜN: 15 MAYIS

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı.

Moskova'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.

İsveç'in ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklaması bekleniyor.

FİNLANDİYA'DAN NATO ADIMI

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Sanna Marin dün yaptıkları ortak açıklama ile NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurmuştu.

Yapılan ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanılırken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Finlandiya'nın başvuru yapması durumunda katılım sürecinin 'sorunsuz ve hızlı' olacağını duyurdu.

İSVEÇ DE YEŞİL IŞIK YAKTI

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde dün Finlandiya'nın açıklaması sonrası ülkesinin hareketsiz durmayacağını belirterek başvuru için bütün hazırlıkların yapıldığını belirtmişti.

İsveç tarafından yapılan güvenlik incelemesi bugün düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Raporda "İsveç'in NATO üyeliği askeri çatışma eşiğini yükseltecek ve bu nedenle kuzey Avrupa'da caydırıcı bir etkiye sahip olacaktır." denildi.