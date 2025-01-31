Finlandiya'dan Ukrayna'ya 200 milyon avroluk askeri yardım

Finlandiya'nın YLE haber ajansının haberine göre, hükümetin, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev yönetimine desteği sürerken, Finlandiya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avro değerindeki askeri yardım paketinin Cumhurbaşkanı Stubb tarafından onaylandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Antti Hakkanen ise Ukrayna'ya yönelik desteğin "gevşememesi, aksine güçlenmesi" gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın cephede kendisini savunmasına yardımcı olacak bir destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya 2022'den bu yana 27'nci yardım paketi olan bu adımla Finlandiya'nın Kiev'e desteği yaklaşık 2,5 milyar avroya yükseldi.