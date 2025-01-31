İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2025 Cuma / 1 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8631
  • EURO
    37,2489
  • ALTIN
    3227.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Finlandiya'dan Ukrayna'ya 200 milyon avroluk askeri yardım
Dünya

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 200 milyon avroluk askeri yardım

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avro değerindeki askeri yardım paketini onayladı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 21:25 - Güncelleme:
Finlandiya'dan Ukrayna'ya 200 milyon avroluk askeri yardım
ABONE OL

Finlandiya'nın YLE haber ajansının haberine göre, hükümetin, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev yönetimine desteği sürerken, Finlandiya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 200 milyon avro değerindeki askeri yardım paketinin Cumhurbaşkanı Stubb tarafından onaylandığı belirtildi.

"KENDİSİNİ SAVUNMASINA YARDIMCI OLACAK BİR DESTEK SAĞLIYORUZ"

Savunma Bakanı Antti Hakkanen ise Ukrayna'ya yönelik desteğin "gevşememesi, aksine güçlenmesi" gerektiğini belirterek, "Ukrayna'nın cephede kendisini savunmasına yardımcı olacak bir destek sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya 2022'den bu yana 27'nci yardım paketi olan bu adımla Finlandiya'nın Kiev'e desteği yaklaşık 2,5 milyar avroya yükseldi.

  • Finlandiya Cumhurbaşkanı
  • Ukrayna yardımı
  • askeri yardım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.