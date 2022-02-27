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Dünya

Finlandiya'dan Ukrayna'ya destek

Finlandiya, Ukrayna'ya askeri koruyucu ekipman yardımında bulunacağını bildirdi.

AA27 Şubat 2022 Pazar 21:03 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 21:03
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Hükümetten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Ukrayna'ya yardımlarını artırmasına karar verildiği belirtildi.

Finlandiya'nın Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman göndereceği kaydedilen açıklamada, ülkenin gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında bulunacağı da ifade edildi.

Finlandiya, 17 ve 24 Şubat'ta Ukrayna'ya toplam 14 milyon avroluk mali destek yardımında bulunmaya karar vermişti.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı almıştı.

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