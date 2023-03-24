Finlandiyalı vekilden teklif: İslami finansın önü açılsın

Somali doğumlu, Finlandiya parlamentosu sol ittifak üyesi Said Ahmed, İslami finans, faizsiz bankacılık, İslami Finans ile kapitalist sistem ayrışımını ve Finlandiya hükümetine sunmayı tasarladığı İslami bankacılık teklifine yönelik çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Said Ahmed, İslami finans ve İslami bankacılığın, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında ve ekonomik büyüme sağlamasında önemli bir model olacağını söyledi.

Dünya Bankası'nın "İslami finans ve İslami bankacılığın kalkınmada önemli bir araç" olduğuna dair görüşlerini paylaşan Said Ahmed, bu sistemin sadece Müslüman olan ülkeler için değil tüm dünya için önemli bir kalkınma modeli olacağını kaydetti.

"Büyük finans piyasalarının bile İslami finansın küresel sistem içinde yaygınlaşmaya başladığını kabul ettiğini belirten Said Ahmed, "Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, sermayenin eşit bir şekilde dağıtılması ve bireylerin refah düzeyinin yükselmesinde İslami finans sisteminin sonuçları ve potansiyeli var. Büyük finans kuruluşları da bu sistemin harika sonuçlarını keşfetti." dedi.

- "FAİZSİZ KREDİ ALMANIN ZORLUĞU MALİ EŞİTSİZLİĞE NEDEN OLUYOR"

Said Ahmed, Finlandiya ya da diğer Avrupa ülkelerinde faizsiz krediye karşı olan Müslümanların finansal hizmetlerden yeterince yararlanmadığını, dolayısıyla eşit olmayan bir konumlanmaya maruz kaldıklarını vurguladı.

Finlandiya'da İslami kurallara uygun ve faizsiz hizmet sunan bir banka olmadığını ve bu durumun ülkede yaşayan insanları zora soktuğunu dile getiren Said Ahmed, şunları söyledi:

"Finlandiya'da faizsiz kredi almanın zorluğu mali eşitsizliğe neden oluyor. Din görevlileri dahil faiz endişesine sahip insanların bir daire almaları mali açıdan mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu insanlar ev satın almak yerine kirada oturmak zorunda kalıyor. Müslüman nüfus zengin olmadığı sürece ne bir yatırım yapabiliyor ne de bir ev alabiliyor. Hatta ev almalarını imkansız hale getiriyor. Dünyanın her yerinde artık iş kurmak ev, araba almak için krediye ihtiyaç duyuluyor. Finlandiya'da böyle bir seçenek olmadığı için insanlar arasında refahı paylaşmada bir eşitsizlik durum söz konusu."

Said Ahmed, İslami bankacılık sistemine izin verilmesi yönünde Finlandiya Maliye Bakanlığı'na görüşlerini iletip bir teklif sunduğunu kaydederek, hükümetin vereceği karara göre sistemi en iyi nasıl ilerletebileceğine dair çalışmalar yapacağını söyledi.

Avrupa dahil birçok Batı ülkesinde İngiltere'de Al Rayan Bank ve Almanya'daki KT AG gibi İslami ilkelere uygun bankaların birçok Avrupa ülkesinde faaliyetlerini sürdürdükleri bilgisini paylaşan Said Ahmed, şu ifadelere yer verdi:

"Dini ve etik ilkelere dayalı bu tür bankalar bu ülkelerde faaliyet gösteriyor. Ayrıca mali yükümlülükler bağlamında bunların faaliyetlerini engelleyecek durumlar da söz konusu değil. Dolayısıyla Finlandiya Maliye Bakanlığı dahil bu konuda sıkıntı çeken diğer ülkelerin bu tür bankacılığın faaliyet koşulları hızla netleştirilmeli ve ülkelerinde yaşayan Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda açılması sağlanmalı diye düşünüyorum."

Said Ahmed, Finlandiya'da gelecek seçimlerde, İslami bankacılık sistemi ile ilgili konunun mutlaka gündeme taşınması gerektiğini kaydetti.

İslami bankacılık sisteminin hem İslam ülkeleri hem de diğer ülkeler arasındaki iş birliğine büyük bir katkı sağlayacağına vurgu yapan Said Ahmed, "Şu anda böyle bir iş birliği var ama yaygınlaşması kesinlikle ilişkileri daha verimli hale getirebilir. Hatta Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İslami finans ile ilgili bir dış danışma grubu da var ve İslami finansla ilgili sorularla ilgileniyor." diye konuştu.

İslami bankaların büyüme ve kalkınma üzerindeki etkilerine değinen Said Ahmed, şöyle devam etti:

"Tüm finans kurumlarında olduğu gibi bunun da nasıl kullanıldığına ve yönetildiğine bağlıdır. Sol görüşlü bir siyasetçi olarak finans sektörünün sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi çağrısında bulunuyorum. Bununla birlikte, İslami finans alanında, örneğin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için umut verici beklentiler var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) göre İslami finans, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansman boşluğunu doldurmak için hayatı önem taşıyor. Aynı zamanda yenilikçi bir finansman yöntemi haline de getirilebilir."

- "KAPİTALİZME KARŞI İSLAMİ FİNANS DAHA ETİK DAHA ADİL FIRSATLAR OLUŞTURABİLİR"

Said Ahmed, faizsiz ve kar- zarar ortaklığına dayalı bankacılık sisteminin özellik kar marjını hedefleyen kapitalist bankacılık sistemine karşı iyi bir alternatif sunduğunu belirtti.

Said Ahmed, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapitalizme karşı İslami finans daha etik daha adil fırsatlar doğurabilir. Ancak bu sistemin nasıl organize edileceği, sistemin kimler tarafından yönetileceğine bağlı olarak elbette kapitalist sisteme alternatif olabilir. Dünyanın her köşesinde, daha fazla para kazanmak insanların ahlakını kullanmaya hazır aç gözlü kapitalistler ve kapitalist sistemler var. Kanaatimce İslami finans daha sürdürülebilir bir sistem. Toplumlar için insanı ve etik bir zemin inşa edebilir."

Said Ahmed, toplumsal refah önündeki en büyük engellerden birinin de kapitalist sistem olduğunu ifade ederek, adil, sosyal ve demokratik bir toplum inşa etmek için İslami finansa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kapitalist düzene göre organize edilen bankacılık sisteminin, İslami bankacılığın gelişmesine alan açıp açmayacağına ilişkin ise Said Ahmed, "İslami finans, dünyanın İslami bölgelerinde ve aynı zamanda başka yerlerde hali hazırda çalışıyor. Dünya Bankası'na göre, İslami finans endüstrisi son on yılda hızla genişliyor ve yıllık yüzde 10 ile 12 oranında büyüyor." ifadelerini kullandı.