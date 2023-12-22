Finlandiya'nın Rusya sınırını tamamen kapatması insan hakları ihlali

Finlandiya'nın, Rusya'nın göçmenleri kasıtlı olarak bu ülkeye ittiğini iddia ederek sınırı kapatması, uluslararası alanda endişelere yol açtı.

AA muhabirine konuşan yetkililer, Finlandiya'nın bu kararının "uluslararası hukukun ihlali" olabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Finlandiya Ofisi Sözcüsü ve Hukuk Danışmanı Pargol Miraftabi, "(Bu karar) Sınırda sığınma haklarını baltalıyor ve ciddi insan hakları ihlali riski doğuruyor." dedi.

Şu anda sınır bölgesinde herhangi bir insan hakları ihlali gözlemlemediklerini ancak yine de Finlandiya'nın bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirten Miraftabi, "Bazı sınır bölgelerinde ciddi insan hakları ihlallerinin olduğunu görüyoruz. Bunun kesinlikle Finlandiya sınırında olacağını söylemiyorum ancak bu yaşananlar da sınırı kapatmanın bir sonucu." görüşünü paylaştı.

Finlandiya'nın bu kararla ülkenin göçmen politikasında "büyük bir değişikliğe gittiğini" ifade ederek, Finlandiya hükümetinin "Mülteciler burada hoş karşılanmaz" mesajını verdiğini anlattı.

- "TÜM SINIR GEÇİŞ NOKTALARINI KAPATMAK BİR ÇÖZÜM DEĞİL"



Finlandiya'nın bu kararının uluslararası hukuka ne derece uyduğuna ilişkin soru üzerine Miraftabi, "Şu aşamada Finlandiya'nın uluslararası insan haklarına yönelik sorumluluklarını ne derece yerine getirdiğini söylemek zor." diye konuştu.

Ülkelerin, mülteciler için güvenli yollar tesis etmesi gerektiğinin altını çizen Miraftabi, "Eskiden hiç olmadığı kadar çok insan şu anda vatanını terk etmek zorunda kalıyor. Tüm sınır geçiş noktalarını kapatmak bir çözüm değil." dedi.

Finlandiya Mülteci Konseyi İcra Direktörü Annu Lehtinen de zor zamanlarda her ülkenin sınırlarını ve ulusal güvenlik çıkarlarını koruma hakkının olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, uluslararası anlaşmalara ve insan haklarına saygı çerçevesinde olmalı." yorumunu yaptı.

- NE OLMUŞTU?



Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği sığınmacılar nedeniyle iki ülke arasında haftalardır süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım'da Rusya ile tüm sınırını geçici kapattığını duyurmuştu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya ile doğu sınırında bulunan Vaalimaa ve Niirala'daki iki kontrol noktasını 14 Aralık'tan itibaren yeniden açacağını bildirmişti.

Sınır noktaları dün açılsa da yetkililerin çok sayıda göçmenin ülkeye girdiğini bildirmesi üzerine Helsinki yönetimi, 15 Aralık yerel saatle 20.00'de bu noktaların 14 Ocak'a kadar tekrar kapatılacağını açıklamıştı.