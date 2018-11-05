Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Firari bebek okyanusta bulundu

Yeni Zelanda'da ailesiyle kaldığı kamp çadırından kaçan 18 aylık bebek okyanusta bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni Zelanda'nın Nzherald gazetesinin haberine göre, Kuzey Adası'nın Matata Sahili'nde ailesiyle kaldığı kamp çadırının fermuarını açarak kaçan 18 aylık bebek, bir balıkçı tarafından okyanusta bulundu.

Avlanmak için okyanusa açılan balıkçı Gus Hutt, "Denizde bir şey gördüğümü fark ettim. İlk başta oyuncak bebek sandım. Kollarından tuttum ama halen oyuncak olduğunu düşünüyordum. Ancak tuttuğum şey ağlamaya başladığında gerçek bebek olduğunu anladım. Çok şükür canlıydı ve kurtuldu." dedi.

Hutt, bebeğin sabit hızla akıntıda hareket halinde olduğunu belirterek, "Eğer bir dakika daha geç kalsaydım onu göremeyebilirdim. O şanslı bir bebek. Demek ki bu dünyadan gitme zamanı gelmemiş." ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin kurtulmasını mucize olarak nitelendiren ailenin, sahilde kamp yaptıkları belirtildi. Bebeğin çadırın fermuarını açarak çıktığı, ailenin durumu sonradan fark ettiği bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk yerli ve milli jet motoru ilk testi başarıyla geçti

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Şans eseri zengin oldu

Şans eseri zengin oldu

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA