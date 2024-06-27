Firari FETÖ'cü artık Jozef Turgay

FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki kilit isimlerinden eski emniyet müdürü Turgay Karagöz, yemin ederek ABD vatandaşı oldu. FETÖ firarisi Cevheri Güven ile birlikte düzmece belgelerle Türkiye'deki kamu kuruluşu çalışanlarına kumpas kuran firari Karagöz, Ergenekon kumpas davaları sırasında İstanbul'da Organize Suçlar Şubesi'nde emniyet müdürü olarak görev yapıyordu.

ABD vatandaşlığına geçerek 'Jozef' firari FETÖ'cü, yemin ettiği anları mutluluk içinde sosyal medyadan paylaştı.

Karagöz, şu yemini etti: Devletim ve halkım tarafından inancım nedeniyle dışlanıp sığındığım bu topraklarda sadece anlayış buldum. İnancımı hiç çekinmeden ifade edip yaşayabildim. Kendimi ve Rabbimi buldum. Yaralarıma iyi gelen bu topraklara bugün vatandaşlık bağıyla da bağlandım.