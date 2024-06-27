İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,856
  • EURO
    35,2322
  • ALTIN
    2427.4
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Firari FETÖ'cü artık Jozef Turgay

FETÖ'nün kritik isimlerinden firari Turgay Karagöz, yemin ederek ABD vatandaşı oldu, Jozef ismini aldı.

27 Haziran 2024 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü artık Jozef Turgay
ABONE OL

FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki kilit isimlerinden eski emniyet müdürü Turgay Karagöz, yemin ederek ABD vatandaşı oldu. FETÖ firarisi Cevheri Güven ile birlikte düzmece belgelerle Türkiye'deki kamu kuruluşu çalışanlarına kumpas kuran firari Karagöz, Ergenekon kumpas davaları sırasında İstanbul'da Organize Suçlar Şubesi'nde emniyet müdürü olarak görev yapıyordu.

ABD vatandaşlığına geçerek 'Jozef' firari FETÖ'cü, yemin ettiği anları mutluluk içinde sosyal medyadan paylaştı.

Karagöz, şu yemini etti: Devletim ve halkım tarafından inancım nedeniyle dışlanıp sığındığım bu topraklarda sadece anlayış buldum. İnancımı hiç çekinmeden ifade edip yaşayabildim. Kendimi ve Rabbimi buldum. Yaralarıma iyi gelen bu topraklara bugün vatandaşlık bağıyla da bağlandım.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.