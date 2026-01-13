İSTANBUL 5°C / 2°C
Dünya

Fırat Nehri'nin batısı YPG'ye kapandı! Suriye'den teröristlere doğuya çekilin uyarısı

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgal bölgesini askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.

13 Ocak 2026 Salı 12:11
TERÖR ÖRGÜTÜ ŞEYH MAKSUD'DA SIKIŞTI

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep'te son olarak Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıp Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı.

Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede YPG/SDG unsurları, daha sonra bölgeyi terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suriye ordusu ise operasyon süresince sivillerin geçici olarak mahalleden çıkabilmesi için güvenli koridorlar ve belirli zaman dilimleri oluşturmuştu.

