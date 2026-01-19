Fırat'ın doğusu işgalden temizleniyor! YPG kontrolü Suriye ordusuna bırakıyor

Suriye ordusunun sabah saatlerinde Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırah Nehri'nin karşısına geçen birlikler, Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor.

Suriye ordusunun ilerlediği bir başka nokta ise Fırat Nehri'nin doğusunda ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi kavşağı olarak öne çıkıyor. Buradaki güçler de çatışma yaşanmaksızın Ayn el-Arab bölgesinin güney kesimlerindeki toprakları devralıyor.

Suriye güçleri, anlaşma kapsamında bu sabah itibarıyla çatışma olmaksızın Ayn İsa beldesine hakim oldu.

Üçüncü ilerleme hattı ise Rakka merkezden, Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız tamamlandı.

TİŞRİN BARAJI KONTROL ALTINA ALINDI

Münbiç'teki AA ekibinin bildirdiğine göre, Suriye ordu birlikleri yürüttükleri askeri operasyon sonucunda Tişrin Barajı'nda tam kontrol sağladı.

Suriye İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlandı. Açıklamada, "Birliklerimiz tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen bir plan kapsamında Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladı." ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında, bu adımın sivilleri, kamu ve özel mülkiyeti korumayı ve bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı güvenlik planıyla uyumlu şekilde atıldığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Suriye'de yaşananlar:

Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında ordu birliklerinin Deyrizor ilinin doğu kırsalına girmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusunun, Münbiç'in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldığı bildirildi.

10:14 Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka ilinin yeni valisi olarak görevlendirildi.

10:11 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Suriye'nin birliği için önemli bir zemin olacaktır. Bu, Suriye'nin iç bütünleşmesine dönük net bir beyandır." ifadelerini kullandı.

01:44 Suriye İçişleri Bakanlığı, Haseke ilinde YPG/SDG terör örgütü unsurları tarafından katliam yapıldığına ilişkin haberlerin ardından gerekli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

00:45 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e yapması beklenen ziyaretin ertelendiği bildirildi.

00:19 İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, terörle mücadelede ortaya konan net irade ve Türkiye'nin sahadaki etkin gücü sayesinde, bölgedeki unsurların geri adım atmak zorunda kaldığının görüldüğünü bildirdi.

00:09 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği "terörsüz bölge" süreci açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.