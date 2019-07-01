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First Lady 39 milyon dolarla kaçtı

Baskılara dayanamayan Dubai Emiri El Maktum’un eşi Prenses Haya, 39 milyon dolar birlikte sarayı terk etti. Prenses’in Almanya’dan sığınma talep ettiği öğrenildi.

  • STAR
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BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nde (BAE), baskılardan kurtulmak adına saraydan firar eden kraliyet ailesi üyelerine bir yenisi eklendi. BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un eşinin 39 milyon dolar ile birlikte ülkeden ayrılarak Almanya’ya kaçtığı ortaya çıktı. 

KRİZ ÇIKACAK

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Prenses Haya bint el Hüseyin 11 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğluyla birlikte BAE’yi terk etti. Prensesin Almanya’dan sığınma talebinde bulunduğu, ayrıca boşanma davası açtığı belirtildi. Kendisinin şubatta BAE’den ayrıldığı ve o zamandan beri kamusal törenlerde hiç görülmediği kaydedildi. Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un Berlin’den ailesinin iade edilmesini isteyip ret cevabı aldığını aktaran The Sun, bu durumun BAE ile Almanya arasında diplomatik krize yol açabileceğini savundu. Ülkede 3 ay önce de Haya’nın kızı Prenses Latifa kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. 

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