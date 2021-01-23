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Dünya

First Lady'den otoparkta uyumak zorunda kalan askerlere kurabiye

ABD Başkan Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda yemin töreni günü görevli bazı Ulusal Muhafızlar'ın otoparkta uyumasından dolayı özür diledi. First Lady Jill Biden ise askerlere Beyaz Saray'dan hediye olarak kurabiye getirdi.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 10:13 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:13
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ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde güvenliği sağlamak için başkent Washington DC'de güvenliği sağlaması için 25 binden fazla asker gönderilmişti. Tören bitimiyle yer sıkıntısı çekildiği için yakındaki bir garajda uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar’ın yerde yattığı fotoğraflar tepki çekti.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Biden dün Ulusal Muhafız Büro şefini aradı ve yaşanan durum için özür diledi. Diğer yandan First Lady Jill Biden ise askerlere sepetler içinde Beyaz Saray'dan hediye bisküvi getirerek "Ben sadece beni ve ailemi güvende tuttuğunuz için hepinize teşekkür etmek istedim" dedi.

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