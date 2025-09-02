İSTANBUL 31°C / 21°C
Dünya

Fırtına Gazze'den yana… Sumud Filosu yelkenleri yeniden açtı

Filistin ile dayanışma ve soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'nın Barselona kentinden dün Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud Filosu, fırtına nedeniyle yolculuğuna ara vermişti. Fırtınanın dinmesiyle Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye umut olmak için yelkenleri yeniden açtı.

2 Eylül 2025 Salı 00:24
Fırtına Gazze'den yana… Sumud Filosu yelkenleri yeniden açtı
Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, "Güvenli olmayan hava koşulları nedeniyle denizdeki denememizin ardından fırtınanın geçmesi için limana döndük. Bu gecikmeyi, küçük teknelerle ilgili sorun yaşamamak için yaptık. 30 knot'un üzerindeki rüzgarlar ve Akdeniz'in öngörülemeyen doğası göz önüne alındığında, bu kararı güvenlik ve refaha öncelik vermek ve misyonumuzun başarısını güvence altına almak amacıyla aldık." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu sözcüleri, Barselona limanında tekrar kimlik kontrolünden geçen ve bazı ikmallerini gerçekleştiren teknelerin yerel saat ile 20.00'den (TSİ 21.00) sonra bir kez daha Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna İspanya'nın dışında İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan da tekneler katılacak.

Bu zamana kadar deniz yoluyla Gazze'ye doğru gitmeyi deneyen en büyük insani yardım misyonu olan Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor.

Uluslararası alanda tanınırlığı olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau Barselona'dan yola çıkan teknelerde bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepkisini barışçıl yoldan göstermeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan yüzlerce kişi bu misyonla İsrail'in ablukasını kırmak, Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak istiyor.

Filonun iki hafta sonra Gazze'ye ulaşması öngörülüyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

